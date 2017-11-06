Суд отказал Манафорту в освобождении из-под домашнего ареста

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Судья отказала экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту в освобождении из-под домашнего ареста, сообщает телеканал CNN по итогам состоявшегося в понедельник в Вашингтоне заседания суда.
По словам судьи, она надеется получиться больше информации о финансовых делах и истинном размере состояния обвиняемых и вернется к этому вопросу на следующем заседании, которое назначено на 11 декабря.
Манафорт был помещен под домашний арест неделю назад. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт за лет заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.
Суд определил залог для Манафорта в размере 10 миллионов долларов, Гейтса – пяти миллионов долларов. Защита заявила, что состояние Манафорта составляет 28 миллионов долларов, но прокурор в этом усомнился и считает, что сведения, подтверждающих способность оплатить 10-миллионный залог, пока не были представлены.