Суд отказал Манафорту в освобождении из-под домашнего ареста

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Судья отказала экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту в освобождении из-под домашнего ареста, сообщает телеканал CNN по итогам состоявшегося в понедельник в Вашингтоне заседания суда.

Как сообщает корреспондент телеканала, судья заявила, что "у нее нет достаточной информации" о финансовом состоянии обвиняемого и его делового партнера Ричарда Гейтса, чтобы снять домашний арест. Они оба должны оставаться под домашним арестом и носить специальный датчик, передающий информацию об их местонахождении.

По словам судьи, она надеется получиться больше информации о финансовых делах и истинном размере состояния обвиняемых и вернется к этому вопросу на следующем заседании, которое назначено на 11 декабря.

Манафорт был помещен под домашний арест неделю назад. Ему и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая отмывание денег и отсутствие регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Обвинение считает, что Манафорт за лет заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

Суд определил залог для Манафорта в размере 10 миллионов долларов, Гейтса – пяти миллионов долларов. Защита заявила, что состояние Манафорта составляет 28 миллионов долларов, но прокурор в этом усомнился и считает, что сведения, подтверждающих способность оплатить 10-миллионный залог, пока не были представлены.