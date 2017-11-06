В ДНР обвинили силовиков в срыве перемирия

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Обстрел Донецка и его окраин вечером в минувшее воскресенье со стороны украинских силовиков можно расценивать, как умышленную попытку срыва "школьного перемирия" (с 25 августа), заявил в понедельник журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

По информации СЦКК, подразделения ВСУ (вооруженные силы Украины) в воскресенье выпустили почти 130 мин и снарядов крупного калибра по Донецку и его окраинам.

"Вчерашние действия украинской стороны можно расценивать как попытку умышленного срыва "школьного перемирия"… Подчеркну, со своей стороны мы готовы и далее выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "школьного перемирия", — сказал Якубов.

Также руководитель представительства ДНР в СЦКК осудил действия Киева и призвал международные организации оказать влияние и привлечь виновных к ответственности.