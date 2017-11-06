МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. Каталонские политики, в отношении которых ведется судебное расследование, не могут восприниматься как жертвы, они повели себя безответственно и нарушили закон, заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

"Все испанцы, в особенности каталонцы, платят за последствия огромной безответственности нескольких человек, которые решили действовать вне закона, бесцеремонно нарушив его", — заявил он, выступая в Мадриде на церемонии вручения наград. "Ответственность за то, что происходит, несут исключительно те, кто неоднократно и преднамеренно не соблюдает конституцию, Статут Автономии и закон, несмотря на предупреждения и требования прокуратуры и Конституционного суда", — сказал Соидо.

По его словам, те, кто выходит за рамки закона, "должны неизбежно заплатить за это". "Они никогда не могут быть жертвами, жертвы те, кто страдают от последствий нарушения закона… В Испании нет никого, кого арестовывают за идеи, (это происходит – ред.) потому что судебные власти решили, что они совершили преступление", — добавил министр.

Второго ноября испанский судья распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса. Еще один экс-министр вышел на свободу, заплатив залог в размере 50 тысяч евро. Кроме того, 3 ноября судья выдала ордер на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и четырех других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.

Ордер на их задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом.