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Глава МВД Испании обвинил каталонских политиков в безответственности

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (397)
17:4306.11.2017
(обновлено: 17:44 06.11.2017)
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© REUTERS / Susana VeraБывшие члены женералитета Каталонии прибывают в Верховный суд Испании. 2 ноября 2017Бывшие члены женералитета Каталонии прибывают в Верховный суд Испании. 2 ноября 2017
© REUTERS / Susana Vera

МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. Каталонские политики, в отношении которых ведется судебное расследование, не могут восприниматься как жертвы, они повели себя безответственно и нарушили закон, заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо.

Глава каталонского парламента Карме Форкадель (в центре) на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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"Все испанцы, в особенности каталонцы, платят за последствия огромной безответственности нескольких человек, которые решили действовать вне закона, бесцеремонно нарушив его", — заявил он, выступая в Мадриде на церемонии вручения наград. "Ответственность за то, что происходит, несут исключительно те, кто неоднократно и преднамеренно не соблюдает конституцию, Статут Автономии и закон, несмотря на предупреждения и требования прокуратуры и Конституционного суда", — сказал Соидо.

По его словам, те, кто выходит за рамки закона, "должны неизбежно заплатить за это". "Они никогда не могут быть жертвами, жертвы те, кто страдают от последствий нарушения закона… В Испании нет никого, кого арестовывают за идеи, (это происходит – ред.) потому что судебные власти решили, что они совершили преступление", — добавил министр.

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre-Philippe Marcou
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Второго ноября испанский судья распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса. Еще один экс-министр вышел на свободу, заплатив залог в размере 50 тысяч евро. Кроме того, 3 ноября судья выдала ордер на арест бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона и четырех других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.

Ордер на их задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом.

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