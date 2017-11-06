Форин-офис рассказал о судьбе четверых похищенных в Нигерии британцев

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Один из четверых британцев, похищенных в Нигерии, погиб, остальные освобождены, подтвердил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Миссионеры Иан Скуайр, Дэвид и Ширли Донован и Аланна Карсон были похищены 13 октября.

"Мы поддерживаем семьи четверых британцев, похищенных в Нигерии, один из которых был трагическим образом убит. Разумеется, это очень тяжелый период для всех, кого коснулся данный инцидент, и наши сотрудники продолжат оказывать любую возможную помощь семьям", — сказал представитель МИД Великобритании.

Он отказался сообщить подробности случившегося, поскольку власти Нигерии все еще ведут расследование.

"Мы благодарны за поддержку, полученную от британской миссии, и за помощь властей Нигерии на переговорах об их освобождении. Мы очень рады, что Аланна, Дэвид и Ширли благополучно вернулись домой. Наши соболезнования семье и друзьям Иана, трагическую смерть которого мы сейчас переживаем", — говорится в заявлении семей освобожденных британцев, распространенном МИД Великобритании.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.