В Раде рассказали, когда могут принять законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны приступил в понедельник к рассмотрению поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, документ может быть принят парламентом еще в текущем году, сообщил в понедельник журналистам секретарь данного комитета, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко накануне заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.

По словам Винника, большинство правок ко второму чтению являются техническими и полностью меняют текст закона, принятого в первом чтении.

"Я думаю, будет сложная дискуссия, поскольку коллеги переписали полностью абзацы, то есть фактически это уже не правки, а статьи в новой редакции. Как минимум неделю мы будем с этим работать, возможно даже две. Надеюсь, в этом году мы выйдем на результативное голосование во втором чтении", — сказал Винник на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".

Он добавил, что Крым будет упоминаться в преамбуле законопроекта. По словам Винника, в документе, несмотря на требование ряда оппозиционных фракций, не будет указана дата начала "оккупации Донбасса".

"Устанавливать даты начала оккупации неуместно, они будут установлены во время соответствующих судебных рассмотрений военными трибуналами, которые будут созданы победы Украины в этой войне и будут называться репарационными мерами", — добавил депутат.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.