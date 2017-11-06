В Раде рассказали, когда могут принять законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны приступил в понедельник к рассмотрению поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, документ может быть принят парламентом еще в текущем году, сообщил в понедельник журналистам секретарь данного комитета, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.
По словам Винника, большинство правок ко второму чтению являются техническими и полностью меняют текст закона, принятого в первом чтении.
"Я думаю, будет сложная дискуссия, поскольку коллеги переписали полностью абзацы, то есть фактически это уже не правки, а статьи в новой редакции. Как минимум неделю мы будем с этим работать, возможно даже две. Надеюсь, в этом году мы выйдем на результативное голосование во втором чтении", — сказал Винник на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "112 Украина".
"Устанавливать даты начала оккупации неуместно, они будут установлены во время соответствующих судебных рассмотрений военными трибуналами, которые будут созданы победы Украины в этой войне и будут называться репарационными мерами", — добавил депутат.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.