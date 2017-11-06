Украинская энергокомпания заявила о прекращении водоснабжения Луганска

Женщина несет ведра с водой в селе под Луганском. Архивное фото

Женщина несет ведра с водой в селе под Луганском. Архивное фото

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в понедельник обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, из-за чего прекратится водоснабжение полумиллионного Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Компания пояснила на своей странице в Facebook, что предпримет такие меры из-за задолженности водоканала, которая составляет около 5,8 миллиона долларов. По данным предприятия, большая часть долга образовалась из-за неуплаты со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.

В конце августа в ЛЭО заявили, что предстоящая зима станет для Луганской области катастрофической. Тогда в компании объяснили такую перспективу нехваткой средств для подготовки электросетей и оборудования к сезону и массовым увольнением квалифицированных сотрудников.

"Луганское энергетическое объединение" обеспечивает электроэнергией территорию Луганской области. В состав технической базы компании входят высоковольтные сети, подстанции, воздушные и кабельные линии, распределительные сети, трансформаторные подстанции как на подконтрольной, так и на неподконтрольной украинским силовикам территории области.