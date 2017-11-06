ТЕГЕРАН, 6 ноя — РИА Новости. Заявления Саудовской Аравии о том, что Тегеран стоит за совершенным в субботу пуском ракеты из Йемена по Эр-Рияду, безответственны и деструктивны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Йеменские повстанцы-хуситы в субботу запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта, жертв и разрушений удалось избежать. В понедельник Эр-Рияд назвал произошедшее возмутительным актом военной агрессии со стороны иранского режима, который может рассматриваться в будущем как акт войны против королевства.

"То, что говорится в заявлении, является доказательством поражений Саудовской Аравии в Йемене, все обвинения в адрес Ирана безответственны и деструктивны", — заявил Касеми.

Касеми также добавил, что вместо того, чтобы выдвигать ложные обвинения, руководимой Эр-Риядом арабской коалиции "нужно прекратить агрессию против угнетаемого йеменского народа и как можно скорее начать межйеменские переговоры с целью положить конец войне".

В соседнем с Саудовской Аравией Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой — правительственных войска и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.