В ДНР заявили о еженедельном ухудшении ситуации на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается еженедельно, применение украинскими силовиками РСЗО является плохим признаком, сказал РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка, выпустили 450 реактивных снарядов РСЗО "Град".

"Применение со стороны ВСУ реактивных систем залпового огня — это очень плохой знак. Украина еженедельно увеличивает количество обстрелов территории ДНР и еженедельно увеличиваются калибры применяемых орудий. Ситуация ухудшается еженедельно", — сказал представитель СЦКК.