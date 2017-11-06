В МИД Литвы надеются на скорое принятиев ЕС "плана Маршалла" для Украины

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что Евросоюз одобрит в целом "план Маршалла", который предусматривает финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, во время саммита "Восточного партнерства" в конце ноября.

В понедельник в сейме Литвы состоялась презентация "плана Маршалла" – программы поддержки Украины со стороны Евросоюза в экономической военной и гуманитарной сферах, предложенной Вильнюсом и названной по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Ранее первый вице-премьер, глава минэкономразвития Украины Степан Кубив заявлял, что проект рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление стране ежегодно финансовой поддержки на 5 миллиардов долларов.

"Приближается саммит "Восточного партнерства" в конце ноября, мы хотим иметь уже политические направления со стороны всей нашей организации – ЕС. Тогда можно более предметно работать", — сказал Линкявичюс в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, та помощь, которую Киев сейчас получает от международных доноров, является недостаточной, "все больше и больше коллег в ЕС" готовы поддержать "план Маршалла". "Я думаю, что мы найдем энтузиастов этого дела и за океаном. Я имею в виду, скажем, Канаду", — добавил Линкявичюс.

Очередной саммит "Восточного партнерства" запланирован на 24 ноября. Эта программа является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины и предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. Участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.