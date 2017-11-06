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В мире

В Литве рассказали подробности о реализации "плана Маршала" для Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (85)
16:3306.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраина. Архивное фотоУкраина. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ВИЛЬНЮС/КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Орган по контролю эффективности использования средств, выделенных международными донорами, могут создать в Украине в рамках реализации "плана Маршалла", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Весной конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Сегодня состоялась презентация "плана Маршалла" в сейме Литвы, на которой присутствовал Линкявичюс.

"Считается, что эти средства (выделенные Украине международными донорами – ред.) не так используются, как нужно на самом деле, или недостаточно работают структуры украинские. Так что мы должны качественно изменить эту ситуацию", — сказал Линкявичюс в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что использование Украиной предоставленных ей средств не должно вызывать сомнений и быть прозрачным. При этом во время презентации "плана Маршалла" обсуждался вопрос создания контролирующего органа.

"Нужно создавать какую-то структуру управления проектами, которые будут финансированы именно этими (международными – ред.) институциями. Тут предстоит большая работа", — сказал Линкявичюс.

В связи с этим будущий орган, по его мнению, должен контролировать эффективность использования средств доноров во всех отраслях.

Общаясь с журналистами в парламенте Литвы, министр отметил важность того, "чтобы доноры проявляли желание выделять финансирование, чтобы их не пугала бюрократия и коррупция, которые еще существуют". Он также отметил, что "от успеха Украины зависит долгосрочный успех и нашей политики".

Посол Украины в Вильнюсе Владимир Яценковский сообщил журналистам, что "план Маршалла" изначально был "литовским планом для Украины на период с 2017-2020 годов, позже он стал европейским". "Он особенно важен для Украины, и не только для Украины, но и для всего континента, всего демократического мира", — добавил дипломат.

По словам Линкявичюса, сейчас рассматриваются варианты объединения усилий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в предоставлении помощи Украине.

По мнению Линкявичюса, это поможет евроинтеграции Украины. "Этот план предусматривает не только финансовую помощь, а приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным критериям", — сказал он.

Он отметил, что план больше не называется "планом Маршалла", он называется "Европейским планом для Украины".

Ранее сообщалось, что украинская сторона нарабатывает свои предложения по "плану Маршалла".

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