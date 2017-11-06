В Германии полиция освободила чиновницу, взятую неизвестным в заложники

БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Полиция освободила чиновницу в немецком городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм (Бавария), которую утром в понедельник взял в заложники неизвестный, сообщила полиция округа Верхняя Бавария.
"Ситуация в Пфаффенхофене урегулирована: с преступником справились, заложник на свободе!", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Полиция также сняла оцепление в районе проведения операции.
Ранее телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщила, что виновником произошедшего стал мужчина, которого власти Германии решили лишить родительских прав.