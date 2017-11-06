В Германии полиция освободила чиновницу, взятую неизвестным в заложники

Полицейские отряда особого назначения прибыли на место, где мужчина взял в заложники сотрудницу администрации города Пфаффенхоф. 6 ноября 2017

Полицейские отряда особого назначения прибыли на место, где мужчина взял в заложники сотрудницу администрации города Пфаффенхоф. 6 ноября 2017

БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Полиция освободила чиновницу в немецком городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм (Бавария), которую утром в понедельник взял в заложники неизвестный, сообщила полиция округа Верхняя Бавария.

Ранее в полиции заявляли, что неизвестный удерживает в заложниках 31-летнюю сотрудницу ведомства по делам молодежи, угрожая ей ножом. Женщина получила легкое ранение.

"Ситуация в Пфаффенхофене урегулирована: с преступником справились, заложник на свободе!", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Полиция также сняла оцепление в районе проведения операции.

Ранее телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщила, что виновником произошедшего стал мужчина, которого власти Германии решили лишить родительских прав.