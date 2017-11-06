В Киеве неизвестные побили иностранного дипломата

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Неизвестные побили иностранного дипломата в центре Киева, правоохранители открыли дело, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, происшествие произошло в ночь на субботу. Полиция возбудила дело по статье "умышленное нанесение легких телесных повреждений", санкция которой предусматривает штраф или исправительные работы на срок до одного года. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия, просматривают записи с видеокамер, разыскивают свидетелей.

"Пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники — и получил удар в лицо", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

По данным украинских СМИ, пострадавшим оказался второй секретарь посольства США на Украине Омар Карденти.

Посольство США на Украине сообщило РИА Новости, что комментарий по этому поводу предоставить пока не могут.