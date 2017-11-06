БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание совещательной палаты нидерландоязычного Суда первой инстанции Брюсселя, на котором будет решаться вопрос о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов женералитета, намечено на 17 ноября, сообщила РИА Новости официальный представитель суда.

"Заседание совещательной палаты намечено на пятницу, 17 ноября на вторую половину дня. Заседания совещательной палаты всегда проходят в закрытом режиме", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, решение может быть принято в тот же день или отложено, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу. "Слушания по делу намечены на 17 ноября, но будет ли дело рассмотрено в этот день, я не могу гарантировать, это будет известно после слушаний", — отметила она.

Она также сообщила, что решение о выдаче подлежит апелляции. "Да", — сказала представитель суда, отвечая на соответствующий вопрос.

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.

Ордер на их задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом.