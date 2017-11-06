БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости, Владимир Добровольский. Заседание совещательной палаты нидерландоязычного Суда первой инстанции Брюсселя, на котором будет решаться вопрос о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов женералитета, намечено на 17 ноября, сообщила РИА Новости официальный представитель суда.
По ее словам, решение может быть принято в тот же день или отложено, если стороны попросят об этом и суд удовлетворит их просьбу. "Слушания по делу намечены на 17 ноября, но будет ли дело рассмотрено в этот день, я не могу гарантировать, это будет известно после слушаний", — отметила она.
Она также сообщила, что решение о выдаче подлежит апелляции. "Да", — сказала представитель суда, отвечая на соответствующий вопрос.
Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.
Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.
Решение о передаче Испании бывших членов каталонского правительства будет принято бельгийским судом.