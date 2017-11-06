Косачев прокомментировал заявления Японии о готовности сбивать ракеты КНДР

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Оснащение японской армии вооружениями США, которые позволят Токио уничтожать ракеты КНДР, чревато потенциальным ядерным конфликтом, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Трамп по-прежнему в своем репертуаре — он порекомендовал Токио закупить "много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов", чтобы сбивать в воздухе северокорейские ракеты. "Уши" американского бизнеса "торчат" и здесь, как и, например, в истории с санкциями к компаниям, участвующим в проекте "Северный поток 2". Но в этом случае цена вопроса – потенциальный ядерный конфликт, а потому хотелось бы все же надеяться на то, что и Вашингтон, и Токио понимают это", — заявил Косачев.
Он назвал договоренности США и Японии оказывать дополнительное давление на КНДР "очевидно сепаратными действиями" двух участников многостороннего механизма, условием функционирования которого является именно единство позиций и действий.
"Те, кто действует в обход или забегают вперед, ставят под угрозу общее дело в целом", — сказал глава комитета.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>