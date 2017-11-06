Косачев прокомментировал заявления Японии о готовности сбивать ракеты КНДР

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Оснащение японской армии вооружениями США, которые позволят Токио уничтожать ракеты КНДР, чревато потенциальным ядерным конфликтом, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страны договорились, что Токио будет перехватывать и уничтожать ракеты КНДР в случае необходимости, тесно координируя свои действия с США. При этом Трамп отметил, что Япония сможет сбивать ракеты КНДР, если купит для этого новые вооружения в США.

"Трамп по-прежнему в своем репертуаре — он порекомендовал Токио закупить "много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов", чтобы сбивать в воздухе северокорейские ракеты. "Уши" американского бизнеса "торчат" и здесь, как и, например, в истории с санкциями к компаниям, участвующим в проекте "Северный поток 2". Но в этом случае цена вопроса – потенциальный ядерный конфликт, а потому хотелось бы все же надеяться на то, что и Вашингтон, и Токио понимают это", — заявил Косачев.

Он назвал договоренности США и Японии оказывать дополнительное давление на КНДР "очевидно сепаратными действиями" двух участников многостороннего механизма, условием функционирования которого является именно единство позиций и действий.

"Те, кто действует в обход или забегают вперед, ставят под угрозу общее дело в целом", — сказал глава комитета.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>