Украинец пытался вывезти из Турции 43 iPhone X

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Гражданин Украины пытался ввезти в страну из Турции более 40 мобильных телефонов Apple iPhone X и 25 чехлов к ним, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в аэропорту Одессы общей группой в составе пограничников, представителей Службы безопасности Украины и таможни не допущено перемещения 43 iPhone X без надлежащего оформления", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, телефоны и 25 чехлов к ним обнаружили у гражданина во время оформления рейса "Стамбул-Одесса". Телефоны изъяли, предварительно их стоимость оценили в 47,5 тысячи долларов.