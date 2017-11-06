В ДНР за неделю обезвредили более 800 боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (63)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили за неделю более 800 неразорвавшихся боеприпасов, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 162 гектаров различных территорий и более 14 тысяч квадратных метров помещений. В ходе обследований выявлено и обезврежено 807 взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.