В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка возле здания суда в Киеве избили митингующие, они кричали при этом "наконец мы до тебя добрались", сообщает в понедельник украинское интернет-издание "Обозреватель".

Шкиряк: Криминогенная ситуация в Украине местами лучше, чем в ЕС и США pic.twitter.com/RpQKPzwvrL — Ольга Шарий (@bondarenkoolgaa) 6 ноября 2017 г.​

По информации издания, в понедельник возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел проходит митинг в поддержку осужденного ранее пограничника. Высший специализированный суд в понедельник рассматривает кассационную жалобу на приговор. Как сообщил "Обозреватель", Шкиряк пришел поддержать осужденного.

"Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа из около сотни человек. После этого советника министра принялись бить, выкрикивая "Наконец мы до тебя добрались!" — говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как несколько десятков человек, большинство из которых в камуфляжной форме, обступили советника министра, после чего начали дергать его за одежду. Некоторые нанесли ему несколько ударов руками в область головы, а также пощечины. Все это сопровождалось грубой нецензурной лексикой в адрес Шкиряка.