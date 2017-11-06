В Раде хотят создать комиссию по контролю за расследованием терактов

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Фракция Радикальной партии в украинском парламенте требует создать временную следственную комиссию Верховной рады для контроля за ходом расследования правоохранительным органами терактов и случаев бандитизма в стране.
"Завтра (во вторник — ред.) парламент должен немедленно рассмотреть этот вопрос: создать временную следственную комиссию, контролировать деятельность правоохранительных органов, контролировать ход расследований и прекратить разгул преступности, бандитизма, терактов в нашей стране, чтобы люди не боялись и днем и ночью ходить по улице", — заявил лидер фракции Олег Ляшко в ходе Согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
Ранее в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.