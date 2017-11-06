В немецкой полиции рассказали о состоянии чиновницы, взятой в заложники

БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудница ведомства по делам молодежи в немецком Пфаффенхофене, которую в понедельник утром взял в заложники неизвестный, легко ранена, сообщила пресс-служба полиции Верхней Баварии.

Ранее телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk сообщила, что речь идет о мужчине, которого власти Германии решили лишить родительских прав. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

"По имеющимся данным, мужчина удерживает в заложниках 31-летную сотрудницу в бюро, угрожая ей ножом. Женщина легко ранена. Переговорной группе полиции удалось установить первый контакт с подозреваемым", — говорится в заявлении полиции.

Согласно сообщению полиции, здание эвакуировано, близлежащие улицы оцеплены.