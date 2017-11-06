В ДНР назвали предполагаемую причину обстрела Донецка

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Причиной обстрела украинскими силовиками Донецка и его окрестностей с применением РСЗО " Град" и артиллерии крупного калибра могла послужить встреча президента Украины Петра Порошенко и представителя Госдепа США Курта Волкера, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.

"Причин подобного ухудшения ситуации и обстрелов Донецка могло быть несколько. Первая — это встреча Порошенко и Волкера. Еще одна причина это то, что ВСУ пытались спровоцировать подразделения ДНР на ответный огонь. И еще один фактор — это добровольческие батальоны, неподконтрольны командованию", — сказал представитель ведомства.