Конфликт вокруг КНДР выгоден оружейному лобби США, заявили в Госдуме

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Давлением на Пхеньян вопрос с КНДР не решить, здесь нужны дипломатические переговоры, однако некоторым кругам в США выгодно продавать оружие Японии, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СР).
"Это ничего не даст. Абсолютно ничего не даст, надо только садиться, разговаривать, предлагать какие-то условия. И я абсолютно уверен, что они согласятся… Языком угроз ничего не добьешься, в ответ на эти действия Японии… Северная Корея будет проводить очередные испытания. Но логика здесь подсказывает, что другого пути у них нет. Или договариваемся, или продолжаем пытаться бряцать оружием, создавая тем самым большую угрозу для мира", — сказал Чепа.
Говоря о потенциальных поставках оружия Японии, депутат отметил, что конфликт вокруг КНДР может быть выгоден определенным кругам в США. "Для оружейного лобби это, конечно, бизнес", — заключил Чепа.