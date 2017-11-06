Конфликт вокруг КНДР выгоден оружейному лобби США, заявили в Госдуме

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Давлением на Пхеньян вопрос с КНДР не решить, здесь нужны дипломатические переговоры, однако некоторым кругам в США выгодно продавать оружие Японии, заявил РИА Новости замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СР).

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что страны договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, а Токио будет перехватывать и уничтожать северокорейские ракеты в случае необходимости, тесно координируя свои действия с США. При этом Трамп отметил, что Япония сможет сбивать ракеты КНДР, если купит для этого новые вооружения в США.

"Это ничего не даст. Абсолютно ничего не даст, надо только садиться, разговаривать, предлагать какие-то условия. И я абсолютно уверен, что они согласятся… Языком угроз ничего не добьешься, в ответ на эти действия Японии… Северная Корея будет проводить очередные испытания. Но логика здесь подсказывает, что другого пути у них нет. Или договариваемся, или продолжаем пытаться бряцать оружием, создавая тем самым большую угрозу для мира", — сказал Чепа.

"Вокруг Северной Кореи концентрируется большое количество американского оружия — это и в Южной Корее, и в Японии. И это оружие, в том числе размещенное на этих территориях, может угрожать нам. Это проблема для нас", — добавил он.

Говоря о потенциальных поставках оружия Японии, депутат отметил, что конфликт вокруг КНДР может быть выгоден определенным кругам в США. "Для оружейного лобби это, конечно, бизнес", — заключил Чепа.