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Путин принес соболезнования Трампу после стрельбы в церкви‍ в Техасе

Сюжет:
Стрельба в Техасе (27)
14:0606.11.2017
(обновлено: 14:12 06.11.2017)
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© AP Photo / KSATСитуация у церкви в Сазерленд-Спрингс, Техас. 5 ноября 2017Ситуация у церкви в Сазерленд-Спрингс, Техас. 5 ноября 2017
© AP Photo / KSAT

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил своему американскому коллеге Дональду Трампу соболезнования из-за стрельбы в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс (штат Техас). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагедии, произошедшей в Техасе. Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы", — говорится в сообщении.

Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых.

Что случилось в Техасе

В воскресенье, 5 ноября вооруженный автоматической винтовкой Ruger AR мужчина вошел в баптистскую церковь в Сазерленд-Спрингс и открыл беспорядочную стрельбу по прихожанам. Он убил 26 человек, среди которых есть дети, подростки, старики и беременная женщина.

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017
© REUTERS / American statesmen / Nick Wagner
Убиты 26 человек. В Техасе мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви

При выходе из здания он столкнулся с местным жителем, у которого тоже оказалась винтовка. Он выстрел в нападавшего, но преступнику удалось сбежать. Позже его нашли мертвым в его собственном автомобиле. Пока неизвестно, скончался он от раны, полученной в результате перестрелки, или все же покончил с собой.

Официально имя нападавшего не называется, однако, по данным американских СМИ, мужчину зовут Девин Келли. Ему было 26 лет, некоторое время он служил в ВВС США, но затем его уволили за недостойное поведения: его осудили за нападение на жену и ребенка.

Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса. Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, а самый массовый – лишь месяц назад. 1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

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© 2017 Associated Press KSAT
Стрельба в Техасе: видео с места трагедии и бдение в память о жертвах
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