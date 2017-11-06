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Тимошенко заявила, что Порошенко фигурирует в новом офшорном досье

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (77)
14:0406.11.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. архивное фотоЛидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует заслушать в Верховной раде президента Украины Петра Порошенко относительно опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) документов о якобы создании им офшорной компании для минимизации налогов, а правоохранительные органы — провести необходимое расследование.

Столица Бельгии Брюссель. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В новое офшорное досье попали 500 фигурантов из Бельгии, сообщили СМИ
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По данным украинских СМИ, в этих документах якобы также фигурирует офшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Президент Украины сказал неправду гражданам, открывая офшор. Как видно из нового расследования — для отмывания налогов, чтобы украинских бюджет из корпорации президента и других активов президента не получил ни копейки. Расследование НАБУ, генеральной прокуратурой, специальным антикоррупционным прокурором должно быть проведено немедленно", —  сказала Тимошенко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

По ее словам, на фоне этого стала "шоковой" информация об отмывании на предприятии Порошенко "Кузница на Рыбацком" (ранее назывался "Ленинская Кузница") 40 миллионов гривен на поставках вооружения для армии.

"То есть президент отмывает деньги на поставках со своих предприятий товаров для армии. Что мы за нация и народ, который не обращает на это внимания в парламенте и не обсуждаем это открыто. Я считаю, что нужно немедленно поднять этот вопрос в парламент и вызвать президента", — добавила Тимошенко.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин посоветовал Порошенко закрыть офшоры, если он "хочет быть европейцем"
Ранее стало известно, что суд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) временный доступ к документам завода "Кузница на Рыбацком" в рамках расследования дела о закупке Госпогранслужбой бронемашин у завода по завышенной цене. Детективы посчитали, что стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4 миллиона 750 тысяч гривен (около 176,4 тысячи долларов).

Однако фактически стоимость одной единицы закупленного пограничной службой Украины БКМ "Тритон-0103" составила 14 миллионов 876 тысяч гривен (более 553 тысяч долларов), сообщили в НАБУ.  Завод "Кузница на Рыбацком" опроверг информацию о продаже пограничной службе бронемашин по завышенной стоимости.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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sergfromvdown
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