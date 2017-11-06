КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует заслушать в Верховной раде президента Украины Петра Порошенко относительно опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) документов о якобы создании им офшорной компании для минимизации налогов, а правоохранительные органы — провести необходимое расследование.
По данным украинских СМИ, в этих документах якобы также фигурирует офшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.
По ее словам, на фоне этого стала "шоковой" информация об отмывании на предприятии Порошенко "Кузница на Рыбацком" (ранее назывался "Ленинская Кузница") 40 миллионов гривен на поставках вооружения для армии.
"То есть президент отмывает деньги на поставках со своих предприятий товаров для армии. Что мы за нация и народ, который не обращает на это внимания в парламенте и не обсуждаем это открыто. Я считаю, что нужно немедленно поднять этот вопрос в парламент и вызвать президента", — добавила Тимошенко.
Однако фактически стоимость одной единицы закупленного пограничной службой Украины БКМ "Тритон-0103" составила 14 миллионов 876 тысяч гривен (более 553 тысяч долларов), сообщили в НАБУ. Завод "Кузница на Рыбацком" опроверг информацию о продаже пограничной службе бронемашин по завышенной стоимости.