Санкции в отношении России из-за Крыма недопустимы, заявил японский политик

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Крымский референдум был абсолютно законным мероприятием, и санкции в отношении России и Крыма недопустимы, заявил лидер японской партии "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимура.

© РИА Новости / Александр Полегенько Зарубежные гости на форуме друзей Крыма в Ялте © РИА Новости / Александр Полегенько Зарубежные гости на форуме друзей Крыма в Ялте

В Ялте 6-7 ноября впервые проходит форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира.

"Я отношу себя к друзьям Крыма, отношу себя к политическим силам Японии, которые во что бы то ни стало поддерживают референдум крымского народа о присоединении к России", — сказал Кимура на форуме.

По его словам, за последнее время он восемь раз приезжал в Симферополь, потому что в Японии мало знают о том, что на самом деле происходит в Крыму. "В этой ситуации меня удивляет, что между Россией и Японией не существует мирного договора. Япония, на которую Америка сбросила в свое время атомную бомбу, к сожалению, находится в фарватере США в качестве одного из союзников", — отметил политик.

"Прежде всего, я настроен на то, чтобы донести до японского народа знание о той ситуации, которая складывается в Крыму. Я приложу все усилия, чтобы японский народ знал правду. Я также намерен донести до понимания японского правительства и японских властей, что выражение воли народов Крыма было совершенно добровольным и является абсолютно законным. Соответственно, незаконными являются все те препятствия, которые чинятся народу Крыма, включая недопустимые международные санкции в отношении воссоединения Крыма и России", — сообщил Кимура.

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