Захарченко рассказал, почему Киев мог пойти на обострение в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Причиной нарушения Киевом договоренностей по Донбассу могла послужить возможная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме согласовывается. В интервью телеканалу Fox News Трамп ранее подчеркнул, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. Он намеревается обсудить с Путиным, в том числе, мирное урегулирование на Украине. Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.

"Сейчас ситуация в Киеве не очень хорошая. Это было сделано специально, либо для того, чтобы переключить внимание на Донбасс, к тому что здесь идет война, либо к встрече Путина с Трампом — одно из двух. Но то, что сделала Украина, это обстрел из реактивной артиллерии, минометами… это на самом деле является преступлением", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос журналиста.