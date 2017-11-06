Антироссийские санкции не достигнут своих целей, заявил французский депутат

ЯЛТА, 6 ноя — РИА Новости Крым. Введенные Соединенными Штатами Америки и рядом стран Европейского союза санкции против России не достигнут своих целей. Такое мнение журналистам на форуме друзей Крыма в Ялте озвучил депутат национального собрания Франции от французских граждан, проживающих за границей, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

"Я надеюсь, что история скажет свое слово против тех, кто придумал эти санкции, а конкретно против американцев и отдельных европейских стран", — отметил он.

При этом, оценивая вероятные сроки снятия санкций с России, Мариани признался, что он пессимист в этом вопросе. "Очень легко ввести санкции, но очень трудно отменить. Но я уверен, что санкции не достигнут своих целей. Российская экономика развивается, а европейские экономики страдают от санкций", — подчеркнул политик.

Он добавил, что огромное число людей в мире поддерживают Россию. "Мы можем констатировать, что огромное число людей в мире — за Россию. Те, кто поддержал революцию на Украине, сейчас находятся в очень плачевном состоянии. На Украине огромное количество проблем, а в Донбассе — война", — уточнил Мариани.

Форум друзей Крыма открылся в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения" в Ялте в понедельник. Он собрал гостей из 30 стран мира. В рамках мероприятия планируется создать Ассоциацию друзей Крыма и воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. С инициативой ее создания выступили зарубежные политики, посещавшие полуостров после 2014 года. По словам вице-премьер-министра РК, форум друзей Крыма станет международной площадкой для выстраивания диалога и налаживания сотрудничества между Республикой и зарубежными странами.