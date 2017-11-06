Адвокаты обжаловали отказ миграционной службы Украины защитить Саакашвили

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подали жалобу в миграционную службу Украины в связи с отказом этого ведомств в предоставлении дополнительной защиты политику, сообщил в понедельник адвокат Павел Богомазов.

Ранее адвокаты Саакашвили обжаловали решение миграционной службы в суде.

"Сегодня обжаловали решение Государственной миграционной службы в Киевской области от 1 ноября 2017 года об отказе Михаилу Саакашвили в дополнительной защите к руководству миграционной службы. Все способы защиты будут использованы", — написал Богомазов на своей странице в Facebook. Он также прикрепил фотографию жалобы.

Второго ноября сайт украинского телеканала "Эспрессо" со ссылкой на скан-копии приказа и уведомления службы сообщил, что миграционная служба повторно отказала Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты в связи с необоснованностью заявления.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.