Глава ДНР заявил об уничтожении двух артиллерийских батарей силовиков

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Две артиллерийские батареи украинских силовиков были уничтожены в Донбассе в воскресенье в ответ на обстрел из тяжелой артиллерии города Донецка, заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что обстановка в республике резко обострилась, украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь по жилым кварталам Донецка.

"За вчерашний день во время обстрела Донецка были уничтожены две артиллерийские батареи, уничтожены три блиндажа, один из них — командный пункт, который корректировал огонь по Донецку… Мы это все не оставили без ответа", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос журналиста о реакции со стороны ДНР на обстрел Донецка.

Также глава ДНР отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не считает нужным фиксировать некоторые факты обстрела Донецка, так как они укажут, что огонь велся со стороны позиций силовиков.

"Они (ОБСЕ — ред.) не считают нужным данные факты фиксировать, потому что при фиксации данных фактов будет доказано, что Украина развязала здесь войну и во всем виновата", — сказал Александр Захарченко, отвечая на месте обстрела на вопрос журналиста, почему СММ ОБСЕ не прибыли зафиксировать данный факт.