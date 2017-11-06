В ФРГ мужчина, лишенный родительских прав, взял в заложники чиновницу

МОСКВА/БЕРЛИН, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина, которого власти Германии решили лишить родительских прав, взял в заложники сотрудницу администрации города Пфаффенхофен, сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Полиция оцепила место происшествия. Правоохранители пытаются установить контакт с мужчиной. Уточняется, что он вооружен ножом. Есть ли у него другое оружие — пока неизвестно.

В пресс-службе местной полиции РИА Новости сообщили, что не располагают подробностями об операции.

"В настоящий момент идет полицейская операция ввиду опасной ситуации. Улицы перед зданием перекрыты. Других деталей о преступнике и жертве у нас нет", — сообщили в пресс-службе.