КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной раде Украины потребовала немедленно вынести на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса, пообещала жесткие меры в случае промедления.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко накануне заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.

"Прошел один месяц с момента принятия законопроекта о возобновлении территориальной целостности Украины (закон о реинтеграции Донбасса — ред). Это достаточно времени для того, чтобы доработать его с учетом всех правок. "Народный фронт" считает, что этот законопроект необходимо срочно вносить в зал для обсуждения и окончательного принятия. Если рассмотрение вопроса будут затягивать, наша реакция будет жесткой и однозначной: мы не дадим затянуть этот процесс, закон должен быть принят в целом как можно быстрее", — сказал в понедельник лидер фракции Максим Бурбак на заседании Согласительного совета парламентских фракций.