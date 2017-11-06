В ДНР объяснили, с чем связано обострение в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (59)

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с попыткой украинских силовиков скрыть истинные причины взрыва склада боеприпасов в районе Опытного, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о взрыве склада боеприпасов в районе подконтрольного Киеву поселка Опытное.

"Мы не исключаем, что обострению обстановки послужила попытка командования (украинских силовиков — ред.) скрыть истинные причины возгорания складов с боеприпасами в районе Опытного, которыми стали: чрезмерное накопление боеприпасов на складах, халатное хранение взрывчатых средств, грубое нарушение элементарных мер безопасности", — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики обстрелом Донецка и близлежащих населенных пунктов пытались спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь, "чтобы потом списать свои ошибки с утратой боеприпасов в районе Опытного".