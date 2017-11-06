КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Украины Александр Онищенко заявил РИА Новости, что подал документы на оформление рабочей визы, а не гражданства в Германии, как сообщили ранее СМИ.

Против Онищенко на Украине возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что Онищенко пытается получить гражданство в Германии.

На вопрос, просил ли он гражданство в Германии, Онищенко ответил отрицательно.

"Нет конечно. Журналист (опубликовавший информацию, о том, что Онищенко просит предоставить ему немецкое гражданство – ред.) путает рабочую визу с гражданством", — сказал Онищенко.

При этом депутат предложил изданию, в котором появилась соответствующая информация, опубликовать подтверждающие документы.