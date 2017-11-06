Крым должен остаться в составе России, заявил израильский политолог

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Крым был присоединен к России, чтобы избежать кровопролития, и должен оставаться в ее составе, заявил израильский политолог Авигдор Эскин на форуме друзей Крыма.

"На территории полуострова проживают разные люди: здесь цветущая татарская община, очень важным компонентом является украинская община с украинской культурой, но основополагающим фундаментом Крыма был и остается русский язык. Когда люди разных конфессий, разных национальностей хотят общаться между собой, на каком языке они говорят? Они все будут говорить на русском. Чтобы сохранять мир здесь, нужно сохранение этого компонента – русского языка и русской культуры, без которой существования Крыма, как мирного географического отрезка, быть не может", — сказал Эскин.

"С точки зрения международного закона мы знаем пример Косова. Косово, сказали нам, это исключение из правил. Почему? Нам говорят, что там пролилась кровь. Хочу задать всем юристам здесь вопрос: если этот довод весом, то почему менее весом довод, что Крым присоединился к России, чтобы предотвратить кровопролитие?" — добавил политолог.

По его мнению, юридически крымчанам есть на что положиться, есть экспертная оценка событий весны 2014 года. Он отметил несовершенство международного права и напомнил историю непризнанного Приднестровья, "которое уже 25 лет является образцом мирного гармоничного существования". "Крым должен остаться в составе России", — уверен Эскин.

В Ялте 6-7 ноября впервые проходит форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Крымом и странами мира. Кроме того, участники форума обратятся к главам государств и общественности с предложением о признании легитимности референдума о воссоединении Крыма с Россией и возобновлении конструктивного диалога с РФ.

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