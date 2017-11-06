Число жертв тайфуна во Вьетнаме выросло до 47 человек

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число погибших из-за мощного тайфуна во Вьетнаме, где в понедельник должен начаться саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), достигло 47 человек, 21 считается пропавшим без вести, сообщает газета Việt Nam News.

Ранее сообщалось, что жертвами тайфуна стали 27 человек, 22 пропали без вести.

Стихия разбушевалась в субботу недалеко от города Нячанг, располагающегося в 500 километрах к югу от Дананга, где должен состояться саммит. Скорость ветров тайфуна достигала 90 километров в час. Порывы снесли крыши более тысячи домов, обрушили сотни электрических столбов. Власти сообщили, что в результате сильных ветров более 114 тыс домов лишились крыши, более 1,3 тысяч разрушены. В некоторых районах размыты дороги, отменены занятия в школах.

Ранее сообщалось, что местные власти разработали несколько планов по обеспечению безопасности участников саммита на случай тайфуна, наводнения и цунами. Саммит АТЭС намерены посетить президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, а также многие другие мировые лидеры.