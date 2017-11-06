СМИ: среди жертв техасского стрелка были беременная женщина и трое ее детей

Памятная акция в честь жертв стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Памятная акция в честь жертв стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс погибла беременная женщина, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, женщина находилась на восьмом месяце беременности. Трое из ее пяти детей, находившихся вместе с ней в церкви, также погибли.

Вооруженный мужчина (по предварительным данным, 26-летний Дэвид Келли) расстрелял прихожан баптистской церкви из автоматической винтовки во время воскресной службы в церкви.

Погибли 26 человек: в самой церкви нашли 23 тела, два – снаружи здания, еще одна жертва скончалась по дороге в госпиталь. Власти предупреждают, что число погибших может возрасти.

Самой старшей жертве было 72 года, самой молодой – пять. Точно известно, что одна из погибших – дочь пастора церкви. Местные СМИ сообщают о застреленном двухлетнем ребенке, однако официально эта информация не подтверждена.