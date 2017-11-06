Китай отреагировал на заявления Японии о готовности сбивать ракеты КНДР

ПЕКИН, 6 ноя — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай призвал вернуть решение ядерной проблемы Корейского полуострова за стол переговоров, комментируя словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, Япония будет сбивать ракеты КНДР в случае необходимости.

Ранее Абэ по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Япония будет перехватывать и уничтожать северокорейские ракеты в случае необходимости, тесно координируя свои действия с США.

"Ситуация на Корейском полуострове уже крайне сложная и чувствительная. Мы надеемся, что в нынешних условиях все заявления и действия соответствующих сторон будут способствовать разрядке обстановки и помогут вернуть решение проблемы Корейского полуострова на путь переговоров", — заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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