Китай отреагировал на заявления Японии о готовности сбивать ракеты КНДР

ПЕКИН, 6 ноя — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай призвал вернуть решение ядерной проблемы Корейского полуострова за стол переговоров, комментируя словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, Япония будет сбивать ракеты КНДР в случае необходимости.
"Ситуация на Корейском полуострове уже крайне сложная и чувствительная. Мы надеемся, что в нынешних условиях все заявления и действия соответствующих сторон будут способствовать разрядке обстановки и помогут вернуть решение проблемы Корейского полуострова на путь переговоров", — заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Хуа Чуньин.
В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
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