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Убиты 26 человек. В Техасе мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви

Сюжет:
Стрельба в Техасе (23)
10:5006.11.2017
(обновлено: 10:56 06.11.2017)
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© REUTERS / American statesmen / Nick WagnerСотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017
© REUTERS / American statesmen / Nick Wagner

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Техасе вооруженный мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс. По последним данным, погибли 26 человек, еще 20 получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сатерленд Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017
© REUTERS / American statesmen / Jay Janner
В США назвали возраст пострадавших в результате стрельбы в Техасе

Инцидент произошел в воскресенье около 11.30 по местному времени. Одетый во все черное, мужчина открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR сначала возле церкви, а затем вошел внутрь, где шла служба, и продолжил беспорядочную стрельбу.

По данным очевидцев, он стрелял около 15 секунд. На выходе из здания мужчина столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил оружие и побежал к своему автомобилю.

Его нашли уже мертвым в той же машине.

Что известно о стрелке?

Официально имя нападавшего не называется, однако, по данным СМИ, мужчину зовут Девин Келли. Ему было 26 лет, некоторое время он служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп пообещал Техасу федеральную поддержку при расследовании стрельбы

После обвинения в нападении на жену и ребенка его судили военным судом, а затем уволили со службы за недостойное поведение. Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы. В 2014 году он освободился.

В доме подозреваемого прошел обыск. На месте работали не только правоохранители, но и кинологи, так как искали взрывчатку. Удалось ли что-то найти при обыске, пока не сообщается.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента.

Ограничить оружие

Свои соболезнования семьям погибшим и пострадавших уже выразили ряд политиков и общественных деятелей во всем мире. Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги по всей стране, а также на американских дипмиссиях за рубежом, на четыре дня. Это аналог объявления траура в других государствах.

Сотрудники ФБР у церкви в Сатерленд Спрингс, Техас. 5 ноября 2017
© REUTERS / MAX MASSEY/ KSAT 12
В Совфеде выразили соболезнования в связи со стрельбой в церкви в Техасе

Трагический инцидент снова обозначил проблему свободного хранения и ношения оружия в стране. Это право гарантируется американским гражданам второй поправкой к Конституции с 1791 года. Тем не менее, множество политиков неоднократно предлагали ограничить это право в целях безопасности.

Так, бывший президент США Барак Обама после стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2013 году пытался провести законопроект ограничения ношения оружия, но документ не прошел в конгрессе. Выражая соболезнования пострадавшим в Техасе, экс-глава государства снова призвал задаться вопросом, какие шаги можно предпринять, чтобы снизить уровень насилия.

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сатерленд Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017
© REUTERS / Mohammad Khursheed
Обама вновь призвал ограничить ношение оружия

Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса. Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, а "рекордный" по числу жертв  – лишь месяц назад.

В октябре 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. Погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

Случаи гибели людей во время стрельбы в США в 2016-2017 годах. Справка РИА Новости>>.

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