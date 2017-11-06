Силовики 51 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (58)

Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото

Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 51 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в ходе минувших суток, обстрелам подверглись окрестности 22 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 22 населенных пунктов республики… применялись артиллерия, РСЗО, танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Также в оперативном командовании добавили, что повреждения в результате обстрела получили восемь домов и автомобиль.