Испания потребует арестовать каталонских депутатов, обвиняемых в мятеже

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокуратура Испании потребует арестовать без права освобождения под залог спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и других депутатов, которые обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, пишет газета Mundo со ссылкой на судебные источники.
Издание сообщает, что избежать ареста может лишь Жоан Хосеп Нуэт – единственный из обвиняемых, не входящий в партию "Вместе за да". В иске прокуратуры отмечалось, что во время голосования Нуэт тем не менее поддержал независимость Каталонии. Однако адвокат парламентария утверждает, что его клиент голосовал против и готов доказать это документально.
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.
Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.