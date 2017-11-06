Испания потребует арестовать каталонских депутатов, обвиняемых в мятеже

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Прокуратура Испании потребует арестовать без права освобождения под залог спикера парламента Каталонии Карме Форкадель и других депутатов, которые обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, пишет газета Mundo со ссылкой на судебные источники.

Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости 27 октября, на прошлой неделе прибыли в Верховный суд для дачи показаний. Однако процедура была отложена до 9 ноября. До этого времени за депутатами было установлено "полицейское наблюдение".

Издание сообщает, что избежать ареста может лишь Жоан Хосеп Нуэт – единственный из обвиняемых, не входящий в партию "Вместе за да". В иске прокуратуры отмечалось, что во время голосования Нуэт тем не менее поддержал независимость Каталонии. Однако адвокат парламентария утверждает, что его клиент голосовал против и готов доказать это документально.

Ранее по решению Национальной судебной палаты Испании были арестованы восемь бывших членов женералитета (правительства) Каталонии. В отношении экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, который находится в Бельгии, выдан европейский ордер на арест.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.