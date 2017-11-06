Трамп не считает нужным пересматривать ситуацию с оружием после ЧП в Техасе

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сатерленд Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Сотрудники правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сатерленд Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не считает, что инцидент со стрельбой в Техасе требует немедленного рассмотрения ситуации с оружием в стране, об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио по итогам американо-японского саммита.

"Это ситуация с оружием, мы рассмотрим ее, но пока еще немного рано ее рассматривать", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"К счастью, у кого-то еще оказалось оружие, и он открыл огонь в противоположном направлении, иначе было бы еще намного хуже", — добавил Трамп.

По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым, сообщалось, что кто-то открыл по нему огонь из своего оружия.

Как сказал Трамп, нападавший имел давние проблемы с психическим здоровьем. "Но это проблема с психическим здоровьем в высшей степени", — подчеркнул он.

Трамп передал пострадавшим и родственникам погибших свои соболезнования, к ним присоединился со своей стороны премьер-министр Японии.

О случаях гибели людей во время стрельбы в США в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

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