ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не считает, что инцидент со стрельбой в Техасе требует немедленного рассмотрения ситуации с оружием в стране, об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио по итогам американо-японского саммита.
"Это ситуация с оружием, мы рассмотрим ее, но пока еще немного рано ее рассматривать", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"К счастью, у кого-то еще оказалось оружие, и он открыл огонь в противоположном направлении, иначе было бы еще намного хуже", — добавил Трамп.
Как сказал Трамп, нападавший имел давние проблемы с психическим здоровьем. "Но это проблема с психическим здоровьем в высшей степени", — подчеркнул он.
Трамп передал пострадавшим и родственникам погибших свои соболезнования, к ним присоединился со своей стороны премьер-министр Японии.
О случаях гибели людей во время стрельбы в США в 2016-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>
#BREAKING: #Reports— Babus_Selam (@babus_selam) 5 ноября 2017 г.
As many as 24 dead in Texas church shooting, county commissioner.
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