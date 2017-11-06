В ДНР из-за обстрела силовиков сгорел дачный дом

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Пожар произошел в селе Яковлевка в пригороде Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сгорел дачный дом, сообщили РИА Новости в понедельник в администрации города.

"Весь вечер и всю ночь грохотало, никто, к счастью, не пострадал. В Яковлевке в результате обстрела сгорела дача", — сказали в мэрии.

В МЧС ДНР уточнили, что горел двухэтажный дом. "Пятого ноября вследствие попадания взрывоопасного предмета произошло возгорание двухэтажного дачного дома. Огнем уничтожена кровля на площади 35 квадратных метров и перекрытие 20 на площади 20 квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.