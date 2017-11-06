Трамп посоветовал Японии купить вооружение в США, чтобы сбивать ракеты КНДР

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. Япония сможет сбивать ракеты КНДР, если купит для этого новые вооружения в США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

"Если он купит много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов, он легко сможет сбивать их в воздухе", — сказал Трамп.

Со своей стороны Абэ подтвердил, что Япония намерена покупать новые вооружения в США для повышения обороноспособности.

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