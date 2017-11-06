Силовики выпустили более 940 снарядов и ракет за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 940 ракет РСЗО, мин и снарядов крупного калибра за минувшие сутки, ранения получил один мирный житель, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Донецкое направление: гаубицы 152 мм – два раза, 44 снаряда; гаубицы 122 мм – один раз, 25 снарядов; РСЗО — девять раз,450 ракет; минометы: 120 мм – 21 раз, 202 мины, 82 мм –28 раз, 181 мина; танки – три раза, восемь выстрелов. Мариупольское направление: минометы: 120 мм – два раза, десять мин; минометы: 82 мм – четыре раза,24 мины; Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 2126 единиц",- сказал представитель СЦКК.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили что, обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия также подверглось Горловское направление. В результате обстрелов получил ранение мирный житель. Обстрелам из РСЗО подвергались важные инфраструктурные объекты.