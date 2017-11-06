В Киргизии в ДТП на магистрали погибли десять человек, сообщили СМИ

БИШКЕК, 6 ноя – РИА Новости. МЧС Киргизии сообщило в понедельник о гибели 8 человек во время ДТП ночью в понедельник на автомагистрали "Бишкек — Ош", связывающей северную и южную столицы Киргизии, СМИ республики сообщают еще о двух пассажирах, скончавшихся позднее в больнице.

Единственная автомагистраль, связывающая южный и северный регионы Киргизии, проходит через горные перевалы на высоте свыше 3 тысяч метров. Протяженность трассы свыше 600 км. Как сообщает пресс-служба МЧС, авария произошла глубокой ночью.

"В результате столкновения грузового автомобиля и Honda Stepwgn погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, еще двое госпитализированы в больницу города Таш-Кумыр в тяжелом состоянии", — сообщает пресс-служба.

По данным киргизского информационного агентства "24.kg", двое пострадавших позднее скончались в больнице из-за несовместимых с жизнью травм.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением на горном серпантине и автомобиль, опрокинувшись на бок, протаранил следующий навстречу минивэн с пассажирами. Погиб водитель грузовика, а также все находившиеся в Honda Stepwgn.