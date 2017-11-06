СМИ: стрелка из Техаса ранее судили за нападение на жену и ребенка

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе в Техасе Девина Келли в 2012 году судили военным судом за предполагаемое нападение на жену и ребенка, после чего его уволили из ВВС за недостойное поведение, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя ведомства Энн Стефанек.

По данным властей, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девин Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.

Ранее сообщалось, что Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу.

Как заявила Стефанек, его судили военным судом по двум пунктам в связи с предполагаемым нападением на жену и ребенка. Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы. В 2014 году он был освобожден, добавила представитель ВВС.