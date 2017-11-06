Экс-премьер Японии направил послание в адрес форума друзей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма направил послание в адрес международного форума друзей Крыма, в котором заявил о своей поддержке данного мероприятия, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

В Ливадийском дворце (Ялтинский регион) впервые начнет работу форум друзей Крыма, в нем примут участие делегации из почти 30 стран мира. На форуме учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

"В адрес форума поступили послания от целого ряда известных политических деятелей, например, от бывшего премьер-министра Японии Хатоямы, который заявляет о том, что он присоединяется к нашей инициативе", — сказал Мурадов.

Кроме того, по его словам, послание также получено и от бывшего президента Киргизии Аскара Акаева.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".