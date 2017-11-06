США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

ТОКИО, 6 ноя — РИА Новости. США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения в водах у южнокорейского острова Чеджудо в преддверии визита американского президента Дональда Трампа в Сеул. Об этом объявило командование южнокорейских военно-морских сил.

По его данным, учения продлятся два дня. В них задействованы четыре корабля — южнокорейский эскадренный миноносец "Седжон" (Sejong) с управляемыми ракетами на борту и системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis), американский миноносец Chafee, а также австралийские фрегаты "Мельбурн" и "Парраматта".

Ожидается, что участие в учениях также примут береговых патрульных самолётов P-3 и вертолетов MH-60.

"Нынешние учения направлены на пресечение объединенными военно-морскими силами союзнических государств ввоза и вывоза северокорейского ядерного оружия и другого оружия массового поражения, на выполнение резолюций СБ ООН в отношении противоправных провокационных действий Северной Кореи", — заявляет командование ВМС Южной Кореи.

Учения проходят на фоне большой поездки Трампа по странам Азии. В настоящее время он находится в Японии, а во вторник прилетает в Южную Корею. Тема ядерного оружия КНДР, которое Пхеньян разрабатывает под предлогом угрозы со стороны Америки, стала одной из центральных в поездке Трампа.