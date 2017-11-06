"Слишком хорошо кушал": в США спасли толстого енота из решетки канализации

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Чикаго спасатели вытащили толстого енота из решетки канализации в пригороде Чикаго, пишет New York Post.
Как сообщается, енот совершил неудачную попытку вылазки из канализации и застрял. На помощь животному пришли рабочие полицейские, которые пошутили, сказав, что зверю нужно сесть на диету.
"Похоже, что этот малый слишком хорошо кушал и застрял в решетке", — передает газета слова правоохранителей.
Издание также отмечает, что полицейские не смогли сами справиться со спасением енота, поскольку он был слишком толстый. Правоохранители вызвали рабочих, которые и освободили зверька от "заточения".
Raccoon eats too much, gets stuck in suburban sewer grate: Police https://t.co/0AxNwJKubj pic.twitter.com/RRSTzmdh55— NBC Chicago (@nbcchicago) 3 ноября 2017 г.