"Слишком хорошо кушал": в США спасли толстого енота из решетки канализации

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Чикаго спасатели вытащили толстого енота из решетки канализации в пригороде Чикаго, пишет New York Post.

Как сообщается, енот совершил неудачную попытку вылазки из канализации и застрял. На помощь животному пришли рабочие полицейские, которые пошутили, сказав, что зверю нужно сесть на диету.

"Похоже, что этот малый слишком хорошо кушал и застрял в решетке", — передает газета слова правоохранителей.

Издание также отмечает, что полицейские не смогли сами справиться со спасением енота, поскольку он был слишком толстый. Правоохранители вызвали рабочих, которые и освободили зверька от "заточения".