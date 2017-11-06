В Венесуэле при столкновении двух автобусов погибло восемь человек

МЕХИКО, 6 ноя – РИА Новости. Восемь человек погибли и 20 получили ранения в воскресенье в результате столкновения двух автобусов в Венесуэле.

Авария произошла в штате Кохедес. "Столкновение между двумя автобусами привело к смерти восьми человек и ранению 20 на магистрали в секторе Гуамы", — говорится в сообщении в микроблоге Twitter дорожного подразделения национальной полиции Венесуэлы.

Причины аварии пока не сообщаются, на месте работают эксперты и спасатели.