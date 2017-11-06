Трамп рассказал о превосходстве американского оружия

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что случай, когда Саудовской Аравии удалось сбить ракету из Йемена, показывает превосходство оружия, которое Эр-Рияд закупает у США.

"Вчера у нас был случай, когда на территории Саудовской Аравии была сбита ракета, их система противоракетной обороны сбила эту ракету прямо в небе и взорвала ее. У нас потрясающие технологии", — заявил Трамп, выступая перед бизнесменами в Японии.

"Точность, с которой можно остановить что-то подобное — это просто как иголка в воздухе, которая движется очень-очень быстро. Мы делаем потрясающее оружие", — сказал президент США.

"Мы делаем самые лучшие вооружения в мире, нет ничего даже близкого к этому. Премьер-министр (Японии Синдзо Абэ) заказывает немало оружия — как и должен, учитывая, что происходит с одним из ваших соседей (КНДР)", — добавил Трамп.

Саудовская Аравия покупает большое количество передового оружия в области ПРО. Госдепартамент США ранее одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD. Россия и Саудовская Аравия также принципиально договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400. Эти поставки из США и России еще не состоялись. Из какого оружия была сбита ракета из Йемена, саудовские власти не сообщили.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.